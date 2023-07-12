Mengintip Sumber Kekayaan Michael Rendy yang Rumahnya Baru Dirampok Tetangga Sendiri

JAKARTA - Mengintip sumber kekayaan Michael Rendy yang rumahnya baru dirampok tetangga sendiri.

Michael Randy memiliki jumlah followers di TikTok 11,8 juta dan 470 juta likes, untuk setiap 1.000 penayangan video.

BACA JUGA:

Uang yang dihasilkan berkisar antara USD6 miliar - USD8 miliar atau setara dengan Rp90 triliun - Rp120 triliun. (Kurs: Rp15.000/USD)

Namun, baru-baru ini dirinya menjadi korban perampokan yang dilakukan tetangganya sendiri.

BACA JUGA:

Adapun usai kejadian itu sumber kekayaannya disorot. Berikut ini dirangkum Okezone, Rabu (12/7/2023) berikut sumber kekayaan Michael Rendy:

1. TikTokers

Michael Rendy seorang TikTokers yang dikenal banyak orang dan penghasilan pun tak sedikit.

2. Bisnis

Michael Rendy aktif menjalankan sejumlah usaha, salah satunya yakni usaha di bidang fesyen.

Dengan banyaknya bisnis yang dilakoni, Michael Rendy pun kerap menjalani hari-harinya dengan sibuk.