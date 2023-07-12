Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Sumber Kekayaan Bella Bonita, Istri Denny Caknan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |21:01 WIB
5 Sumber Kekayaan Bella Bonita, Istri Denny Caknan
Bella Bonita. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 5 sumber kekayaan Bella Bonita istri Denny Caknan akan diulas dalam artikel ini.

Bella Bonita merupakan selebgram sekaligus penyanyi asal Jawa Timur.

 BACA JUGA:

Dia tengah ramai diperbincangkan, karena dinikahi Denny Caknan.

Pernikahan mereka sudah berlangsung pada 7 Juli 2023 kemarin, dihadiri oleh kerabat, teman-teman, keluarga, dan lain-lain.

Nama Bella Bonita ini sebenarnya sudah tak terlalu asing lagi bagi para penggemar.

Pasalnya Bella Bonita sendiri, sudah pernah muncul di beberapa musik video lagu Denny Caknan, salah satunya pada lagu "Kalih Welasku”.

 BACA JUGA:

Lantas apa saja sumber kekayaannya?

Berikut ini dirangkum Okezone, sumber kekayaan Bella Bonita, Rabu (12/7/2023).

1. Model

Bella Bonita terjun ke dunia modelling sejak SMA.

Dia di bangku kuliah juga beberapa kali menerima tawaran menjadi model sambil berkuliah di Universitas Slamet Riyadi.

Seperti yang sudah disampaikan, mengenai Bella yang juga tidak jarang mengisi di beberapa music video lagu Denny Caknan.

2. Film

Bella Bonita pernah membintangi beberapa film yang cukup terkenal pada massanya.

Salah satunya adalah Cahaya Pesantren dimana disitu dia beradu akting dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Dia juga ernah menjadi bintang tamu di acara Bercanda Tapi Santai.

3. Endorsement

Pemilik akun Instagram @belabonita_r.a ini memiliki pengikut lebih dari 700 ribu followers.

Sehingga tidak jarang juga Bella menerima banyak endorsement.

Melalui akun instagramnya, endorsement paling banyak yang diterima oleh Bella adalah untuk kecantikan.

