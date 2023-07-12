Datang ke Pabrik Nyoman Nuarta, Jokowi Ingin Pastikan Pembangunan Istana di IKN Sesuai Rencana

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), utamanya Istana Kepresidenan, berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau langsung pembuatan bilah-bilang sayap garuda Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Workshop Siluet Nyoman Nuarta yang terletak di NuArt Sculpture Park, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

"Saya datang ke pabriknya Pak Nyoman Nuarta untuk memastikan bahwa pembangunan IKN, utamanya Istana Kepresidenan, itu berjalan sesuai dengan waktu, sehingga saya cek di sini semuanya, insyaallah berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah kita targetkan," ujar Presiden dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Presiden menyebut peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung sejumlah proses pembuatan bilah-bilah yang berbahan dasar kuningan, mulai dari pengelasan, laser, hingga pewarnaan.

"Supaya nanti bisa sesuai dengan lapangan," kata Presiden.