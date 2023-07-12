Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ternyata Ini Alasan Pemilik Sewakan Rumah DP Rp0 Jadi Kosan: Tak Mampu Bayar Cicilan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:33 WIB
Ternyata Ini Alasan Pemilik Sewakan Rumah DP Rp0 Jadi Kosan: Tak Mampu Bayar Cicilan
Ilustrasi Rumah DP Rp0 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini alasan pemilik sewakan rumah DP Rp0 menjadi indekos atau kos-kosan. Sebelumnya sempat beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan rumah program DP Rp0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur disewakan sebagai indekos.

Namun video yang diunggah oleh akun Instagram @nafishalydia sudah dihapus.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum telah memanggil pemilik hunian, untuk dimintai keterangan.

Retno menjelaskan, alasan pemilik sewakan rumah DP Rp0 menjadi indekos karena kesusahan membayar cicilan.

"Anaknya dua untuk tinggal di sana tidak mungkin lagi akhirnya dia kesulitan untuk membayar," ujar Retno, Selasa (11/7/2023).

Dia menceritakan keluarga itu, memiliki tipe studio program hunian DP Rp0. Karena terjadi kesulitan ekonomi, sang pemilik akhirnya memasarkan hunian tersebut melalui media sosial instagram.

Retno mengatakan, meski video tersebut sempat viral tetapi belum ada pelanggan yang tertarik menyewa hunian itu, "Jadi mereka mengakui, tapi belum sampai dikontrakan kan, baru dipasarkan," kata Retno.

Agar kejadian ini tidak terulang kembali, pihaknya akan lebih ketat melakukan pengawasan terkait DP Rp0. Sebab jika masih ada yang berani melakukan tindakan tersebut, hal buruk yang akan diterima nantinya akan ada pencabutan hunian.

"Kami akan tingkatkan peninjauan hunian DP Rp0 ke lapangan," kata dia.

Halaman:
1 2
