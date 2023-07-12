Renovasi Stadion Si Jalak Harupat demi Piala Dunia U-17 Habiskan Anggaran Rp155 Miliar

JAKARTA - Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa renovasi Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai sarana pendukung penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-17 sudah selesai 100%. Adapun biar renovasi stadion tersebut menghabiskan anggaran Rp155,17 miliar.

“Total anggarannya sebesar Rp155,17 miliar. Dengan masa pelaksanaan renovasi sejak Januari 2023–Juni 2023 dan telah selesai seluruhnya 100% per 2 April 2023,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, dikutip dari Antara, di sela peninjauan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/7/2023).

Diana mengatakan, Stadion SJH memiliki kapasitas hingga 27.166 single seat dengan luas lahan 6,3 hektar dan luas bangunan 28.177 meter persegi. Konstruksi untuk renovasi dilakukan oleh PT Nindya Karya dengan konsultan MK PT Virama Karya (Persero).

Selain Stadion SJH, Kementerian PUPR juga merenovasi sejumlah stadion sepak bola lain yakni Stadion Kapten I Wayan Dipta di Bali beserta empat lapangan latihan yakni I Gusti Ngurah Rai, Kompyang Sudjana, Gelora Samudra, dan Trisakti, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di Sumatera Selatan dan empat lapangan latihan yakni Bumi Sriwijaya dan Atletik, Baseball, Panahan, Jakabaring, Stadion Manahan di Jawa Tengah beserta empat lapangan latihan yakni Sriwedari, Banyu Anyar, Sriwaru, dan Kota Barat.

Kemudian, Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) di Jawa Timur beserta empat lapangan latihan yakni Gelora 10 November, A GBT, C GBT, dan Lapangan Thor, serta Stadion Si Jalak Harupat di Jawa Barat beserta 4 lapangan latihan Gelora Bandung Lautan Api, IPDN, Jati Padjajaran, dan Sidolig.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan Stadion SJH pernah dicek langsung oleh FIFA untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-20. Nantinya, FIFA akan kembali mengecek Stadion Si Jalak Harupat untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-17.

“Saya senang karena proses renovasi telah selesai. Sebelumnya pernah dicek oleh FIFA untuk U-20, tetapi akan ada proses pengecekan ulang lagi dari FIFA untuk yang U-17,” kata Presiden Jokowi.