HOME FINANCE SMART MONEY

Simak Live IG MNC Asset dan KSEI Reksa Dana Investasi Anti Repot

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |08:38 WIB
Simak Live IG MNC Asset dan KSEI Reksa Dana Investasi Anti Repot
MNC Asset Management. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Investasi merupakan kegiatan yang saat ini cukup diminati oleh masyarakat Indonesia.

Investasi dilakukan oleh para investor bertujuan untuk menanamkan modal dengan mendapatkan keuntungan dari penanaman modal tersebut. Salah satu bentuk investasi yang cukup populer di kalangan masyarakat adalah reksa dana.

Reksa dana merupakan wadah yang digunakan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang akan dikelola oleh manajer investasi.

Saat ini keberadaan reksa dana cukup populer di masyarakat karena berindikasi minim risiko dan imbal hasil yang kompetitif. Di tengah populernya reksa dana, nyatanya masih banyak masyarakat yang belum berinvestasi di instrumen tersebut.

Beberapa masyarakat beranggapan bahwa berinvestasi dalam reksa dana kurang aman. Merespon hal tersebut PT MNC Asset Management selaku salah satu unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) bekerjasama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengadakan OBRAL (Obrolan Seputar Finansial) di IG Live dengan tajuk Reksa Dana Investasi Anti Repot pada hari Rabu, 12 Juli 2023 pukul 16.00 – 17.00 WIB yang akan dipandu oleh Dini Endang Saparini sebagai host.

