Masyarakat Marak Pakai Paylater, Ada Risikonya?

JAKARTA - Layanan keuangan paylater mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat saat ini.

Namun, masyarakat diminta tetap harus mengetahui baik buruknya penggunaan paylater.

Director Indodana, Jerry Anson mengatakan kalau paylater tidak hanya membantu konsumen untuk bertransaksi atau berbelanja, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan.

Menurut dia, dengan mengajarkan konsumen untuk bijak bertransaksi, maka secara tidak langsung juga meningkat peforma dari sisi tingkat wanprestasi atau TWP90.

"Kalau konsumen itu bijak bertransaksi, bijak dalam berbelanja, itu akan bagus untuk kita juga atau dalam bentuk TWP90nya sehat, dari sisi risiko terjaga, kita juga nggak asal approve, kita melakukan approval secara bijak," ujar Jerry dikutip Rabu (12/7/2023).