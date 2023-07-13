Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Menguat Imbas Laporan CPI Angkat Sentimen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:38 WIB
Wall Street Ditutup Menguat Imbas Laporan CPI Angkat Sentimen
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Wall Street berakhir dengan solid pada perdagangan Rabu (12/7/2023) waktu setempat, dipimpin oleh kenaikan lebih dari 1% di Nasdaq. Hal itu terjadi setelah sebuah laporan menunjukkan inflasi mereda lebih lanjut dengan harga konsumen mencatat kenaikan tahunan terkecil mereka dalam lebih dari dua tahun.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 86,01 poin, atau 0,25%, menjadi 34.347,43, S&P 500 (.SPX) naik 32,9 poin, atau 0,74%, menjadi 4.472,16 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 158,26 poin, atau 1,15%, menjadi 13.918,96.

Data menggarisbawahi harapan Federal Reserve dapat membiarkan suku bunga tetap setelah kenaikan 25 basis poin yang diharapkan pada pertemuan kebijakan bulan Juli.

Saham perusahaan terkait teknologi besar, yang cenderung sensitif terhadap suku bunga yang lebih tinggi, memberi S&P 500 dorongan terbesar. Sektor teknologi (.SPLRCT) naik 1,3%.

Dalam 12 bulan hingga Juni, CPI naik 3,0%. Itu adalah peningkatan tahun-ke-tahun terkecil sejak Maret 2021 dan mengikuti kenaikan 4,0% di bulan Mei.

