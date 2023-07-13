Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Menguat ke Level 6.843

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:42 WIB
IHSG Diprediksi Menguat ke Level 6.843
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak mixed cenderung menguat pada sepanjang perdagangan hari ini, Kamis (13/7/2023). Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.754 – 6.843.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, IHSG memulai fase retesting pada level 6800 sebagai resistance dan sejauh ini nampaknya berhasil.

"IHSG telah berhasil menyelesaikan tren sideways-nya dan menyentuh level 6800. Kini, pergerakan IHSG sudah bisa dikatakan uptrend, hanya saja, masih harus memenuhi masa pengujian kembali pada level resistance yang baru saja ditembus yaitu 6800," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, transaksi mulai stabil di area 9T, walaupun masih nampak sepi namun sudah lebih bagus. Ditambah dengan net buy investor asing.

"Mengakhiri pergerakan sideways yang selama ini dibatasi oleh supply zone 6754, IHSG berpotensi melanjutkan penguatannya hingga akhir pekan ini," kata dia.

Halaman:
1 2
