Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas: Waspadai IHSG Melemah Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |08:25 WIB
MNC Sekuritas: Waspadai IHSG Melemah Hari Ini
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya ditutup menguat 0,2% ke 6,808 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

MNC Sekuritas mengatakan, saat ini pergerakan IHSG masih berpeluang menguat meskipun akan cenderung terbatas ke rentang area 6,840-6,855.

"Selanjutnya, dapat diwaspadai akan adanya koreksi dari IHSG yang akan menguji 6,743-6,786," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (13/7/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,711, 6,652 dan resistance 6,820, 6,868.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179499/ihsg_dibuka_menguat-sNph_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179490/ihsg_berpotensi_menguat-CZjh_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.292, Simak Rekomendasi Saham Berikut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179486/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-pyZr_large.jpg
IHSG Pekan Ini Diprediksi Bergerak di Level 8.400
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179135/ihsg_sepekan-IFRv_large.jpg
IHSG Sepekan Cetak Rekor ke 8.271, Kapitalisasi Pasar  Rp15.234 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3179034/ihsg_ditutup_melemah-1cvk_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.271
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178932/ihsg_menguat-es62_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.294 Jelang Akhir Pekan, Saham-Saham Ini Hijau
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement