MNC Sekuritas: Waspadai IHSG Melemah Hari Ini

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya ditutup menguat 0,2% ke 6,808 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

MNC Sekuritas mengatakan, saat ini pergerakan IHSG masih berpeluang menguat meskipun akan cenderung terbatas ke rentang area 6,840-6,855.

"Selanjutnya, dapat diwaspadai akan adanya koreksi dari IHSG yang akan menguji 6,743-6,786," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (13/7/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,711, 6,652 dan resistance 6,820, 6,868.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.