Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Gelar RUPS, Bank Sinarmas (BSIM) Rombak Direksi

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |08:40 WIB
Gelar RUPS, Bank Sinarmas (BSIM) Rombak Direksi
Emiten BSIM (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Salah satu hasilnya mengangkat dua anggota direksi baru, yaitu Enny Kamal dan Sendy.

"Bank Sinarmas optimis dengan susunan direksi yang baru, akan mampu membantu memperkuat berbagai program inovasi bisnis digital bank di masa depan untuk kemajuan Bank Sinarmas" tutur President Director Bank Sinarmas, Frenky Tirtowijoyo, Kamis (13/7/2023).

Enny Kamal merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas HKBP Nommensen Medan (1989), ini akan mengemban jabatan sebagai Operations & Data Analytics Director di Bank Sinarmas.

Sebelumnya, dirinya pernah menjajaki pengalaman dibidang Perbankan dengan jabatan Kepala Kantor Wilayah di Bank Central Asia (2019-2022). Kepala KCU di Bank Central Asia (2012-2019), Kepala Pemasaran & pengembangan Bisnis Cabang Medan di Bank Central Asia (2009–2012), Kepala Operasi Wilayah 5 di Bank Central Asia (2004-2009), dan Kepala Urusan Sistem Informasi Kanwil V di Bank Central Asia (1998-2004).

Dan bersama jajaran direksi yang lain, Sendy yang merupakan Sarjana Teknik Institut Teknologi Bandung (2001), akan membawahi Information Technology & Digital Experience Director. Dirinya pernah menjabat sebagai Head Of Product di PT Sinar Mas Mutiartha Tbk (2022), hingga Komisaris Independen di Principal Asset Management (2020-2022).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178932/ihsg_menguat-es62_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.294 Jelang Akhir Pekan, Saham-Saham Ini Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178698/laporan_keuangan-wo75_large.jpg
Unilever Indonesia (UNVR) Raup Laba Bersih Rp1,2 Triliun, Naik 117 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178676/ihsg_menguat-W1PH_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.198, Saham UNVR hingga PGAS Pimpin Top Gainers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177894/ihsg_menguat-yG2h_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.988 Tepat 1 Tahun Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/278/3177321/ihsg_menguat-j7Q1_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.132 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176875/ihsg_melemah-uegS_large.jpg
IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement