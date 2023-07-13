Gelar RUPS, Bank Sinarmas (BSIM) Rombak Direksi

JAKARTA - PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Salah satu hasilnya mengangkat dua anggota direksi baru, yaitu Enny Kamal dan Sendy.

"Bank Sinarmas optimis dengan susunan direksi yang baru, akan mampu membantu memperkuat berbagai program inovasi bisnis digital bank di masa depan untuk kemajuan Bank Sinarmas" tutur President Director Bank Sinarmas, Frenky Tirtowijoyo, Kamis (13/7/2023).

Enny Kamal merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas HKBP Nommensen Medan (1989), ini akan mengemban jabatan sebagai Operations & Data Analytics Director di Bank Sinarmas.

Sebelumnya, dirinya pernah menjajaki pengalaman dibidang Perbankan dengan jabatan Kepala Kantor Wilayah di Bank Central Asia (2019-2022). Kepala KCU di Bank Central Asia (2012-2019), Kepala Pemasaran & pengembangan Bisnis Cabang Medan di Bank Central Asia (2009–2012), Kepala Operasi Wilayah 5 di Bank Central Asia (2004-2009), dan Kepala Urusan Sistem Informasi Kanwil V di Bank Central Asia (1998-2004).

Dan bersama jajaran direksi yang lain, Sendy yang merupakan Sarjana Teknik Institut Teknologi Bandung (2001), akan membawahi Information Technology & Digital Experience Director. Dirinya pernah menjabat sebagai Head Of Product di PT Sinar Mas Mutiartha Tbk (2022), hingga Komisaris Independen di Principal Asset Management (2020-2022).