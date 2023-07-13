Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.829

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:23 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.829
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,31% di 6.829,53 pada perdagangan Kamis (13/7/2023).

Hingga pukul 09:03 WIB, indeks komposit mampu menanjak 0,33% di 6.830,59, mengiringi 245 saham menguat, 91 melemah, dan 223 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp412,93 miliar, dari net-volume 703,25 juta saham yang diperdagangkan.BACA JUGA:

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) menguat 13,16% di Rp86, PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) menguat 10,09% di Rp240, dan PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) menguat 9,77% di Rp146.

