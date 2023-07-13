Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

2 Anak Usaha Pertamina Bakal IPO

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:11 WIB
2 Anak Usaha Pertamina Bakal IPO
IPO 2 anak usaha Pertamina (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Dua anak usaha PT Pertamina (Persero) bakal menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Dua entitas usaha Grup Pertamina yang akan IPO adalah PT Pertamina Bina Medika (Indonesia Healthcare Corporation/IHC) dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

Direktur Utama Pertamina Bina Medika (Pertamedika) Mira Dyah Wahyuni menyampaikan, sebagai holding Rumah Sakit (RS) BUMN, Pertamedika akan melaksanakan IPO dan berharap aksi penggalangan dana publik ini berjalan sukses.

”IPO Pertamedika bertujuan untuk mendukung ekspansi perusahaan dalam mengembangkan sejumlah RS existing seperti RS Pelni (Merial Tower), RS Pertamina RSPP, Balongan, Cirebon, dan RSPJ. Termasuk merenovasi RS Rantau, RS Brandan, dan RS Tanjung,” ujarnya dilansir dari Harian Neraca, Kamis (13/7/2023).

Selain itu, lanjutnya, ke depan perseroan juga akan membangun RS internasional di Bali sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kemudian membangun RS khusus kanker Universitas Padjajaran, RS Ttpe c di Balikpapan karena RS yang saat ini sudah bisa dikembangkan menjadi tipe B dan juga akan membuat RS Kenten, di Sumatera Selatan.

Selain Pertamedika, PT Pertamina International Shipping (PIS) juga bersiap menggelar IPO untuk mendukung upaya perusahaan bertransformasi menjadi pemain global di sektor shipping dan marine logistic. Menurut Direktur Utama PIS Yoki Firnandi, PIS selama ini baru berkembang di Indonesia, kawasan Asia Pasifik, dan Middle East. Selanjutnya, perusahaan ingin ekspansif dengan merambah pasar Eropa.

“Strateginya, masih kami matangkan bagaimana yang tepat dan timing-nya,” ucap Yoki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178932/ihsg_menguat-es62_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.294 Jelang Akhir Pekan, Saham-Saham Ini Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178698/laporan_keuangan-wo75_large.jpg
Unilever Indonesia (UNVR) Raup Laba Bersih Rp1,2 Triliun, Naik 117 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178676/ihsg_menguat-W1PH_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.198, Saham UNVR hingga PGAS Pimpin Top Gainers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177894/ihsg_menguat-yG2h_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.988 Tepat 1 Tahun Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/278/3177321/ihsg_menguat-j7Q1_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.132 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176875/ihsg_melemah-uegS_large.jpg
IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement