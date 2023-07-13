Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tower Bersama (TBIG) Terbitkan Obligasi Rp20 Triliun

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:18 WIB
Tower Bersama (TBIG) Terbitkan Obligasi Rp20 Triliun
TBIG terbitkan obligasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menyelesaikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023. Obligasi TBIG VI Tahap I ini masuk dalam program obligasi baru senilai Rp20 triliun.

CFO TBIG Helmy Yusman Santoso mengatakan, pihaknya berharap dapat terus mengakses pasar obligasi rupiah melalui program baru Rp20 triliun yang berlaku hingga Juli 2025.

“Kami senang dengan harga yang kompetitif untuk penerbitan Tahap I yang mencerminkan rendahnya risiko kredit dalam bisnis kami,”ujarnya dilansir dari Harian Neraca, Kamis (13/7/2023).

Adapun total penerbitan obligasi TBIG VI Tahap I sebesar Rp1,5 triliun yang terdiri dari Rp1,0 triliun pada tingkat bunga tetap 5,90% untuk tenor 370 hari dan Rp500 miliar pada tingkat bunga tetap 6,25% untuk tenor 3 tahun.

