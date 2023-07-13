IPO, Minahasa Membangun (HBAT) Pasang Harga Rp100-Rp108/Saham

JAKARTA - PT Minahasa Membangun Hebat Tbk (HBAT) akan menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak-banyaknya 240.740.800 saham atau 23,13%. IPO dilakukan untuk mendanai ekspansi bisnisnya.

Dilansir dari Harian Neraca, Kamis (13/7/2023), Minahasa Membangun Hebat membuka harga penawaran antara Rp 100-108 per saham sehingga jumlah dana yang bakal diraih paling banyak 26 miliar. Masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 12-19 Juli, perkiraan masa penawaran umum pada 1-3 Agustus, dan perkiraan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Agustus.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Lotus Andalan Sekuritas. Perseroan adalah perusahaan lokal yang bergerak di bidang real estat yang melakukan usaha pengembangan perumahan di kawasan Manado, Sulawesi Utara. Perseroan didirikan pada tanggal 31 Januari 2020.

Proyek pertama HBAT adalah Sawangan Permai di Minahasa yang merupakan sebuah kawasan dengan luas sekitar 13 hektare yang memiliki beberapa kelebihan antara lain berlokasi hanya berjarak 3 menit dari jembatan Ringroad Paal 4.