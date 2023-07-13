SAP Express (SAPX) Tambah Modal Lewat Rights Issue 2,49 Miliar Saham

JAKARTA - PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) bakal menambah modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue. Penerbitan rights issue emiten jasa kurir ini sebanyak-banyaknya 2,49 miliar saham.

Perseroan mematok nilai nominal sebesar Rp100 per saham baru yang seluruhnya adalah saham baru yahg dikeluarkan dari portepel perseroan.

Demi memuluskan rencana ini, perseroan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mendapatkan restu pemegang saham.

"Perkiraan penyelenggaraan RUPSLB pada 21 Agustus 2023, dengan recording date pada 26 Juli 2023," tulis perseroan dalam prospektus, Kamis (13/7/2023).

Secara umum pelaksanaan right issue diharapkan akan memperkuat struktur permodalan dan kas perseroan. Sehingga akan mendukung rencana pengembangan usaha perseroan ke depan.

Manajemen juga berharap aksi korporasi ini dapat meningkatkan jumlah saham yang beredar di masyarakat yang tercatat di pasar modal. "Dengan adanya penambahan modal dengan memberikan HMETD ini diharapkan akan dapat meningkatkan kapitalisasi pasar dan likuiditas saham perseroan," tandasnya.