HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Melonjak hingga 1%, Brent Dibanderol USD79,4/Barel

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |08:30 WIB
Harga Minyak Melonjak hingga 1%, Brent Dibanderol USD79,4/Barel
Harga minyak dunia hari ini. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Harga minyak mentah berjangka memperpanjang kenaikan mereka pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah pelambatan inflasi AS mendorong harapan bahwa Federal Reserve mungkin memiliki lebih sedikit kenaikan suku bunga untuk ekonomi terbesar dunia itu.

Dikutip Antara, Kamis (13/7/2023) minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus terangkat 92 sen atau 1,23%, menjadi menetap di 75,75 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September bertambah 71 sen atau 0,89%, menjadi ditutup pada 79,40 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Indeks harga konsumen (IHK) AS mencatat pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 3,0 persen pada Juni, terendah sejak Maret 2021, menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS pada Rabu (12/7/2023).

Perlambatan terus menerus dalam inflasi AS menyebabkan penurunan ekspektasi pengetatan moneter tambahan oleh Federal Reserve dan kekhawatiran dampak negatif pada konsumsi minyak.

Halaman:
1 2
