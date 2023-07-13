Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Naik, Lebih Murah BBM Pertamina, Shell, BP AKR atau VIVO?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:54 WIB
Harga Naik, Lebih Murah BBM Pertamina, Shell, BP AKR atau VIVO?
Harga BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR yang berlaku mulai Sabtu (1/7/2023).

Dilansir dari situs resmi Pertamina, ketiga jenis BBM yakni pertamax turbo, dexlite dan pertamina dex mengalami kenaikan harga Sedangkan harga pertamax, pertalite dan biosolar tetap.

Sebagai contoh, harga pertamax turbo di Jakarta naik dari sebelumnya Rp13.600 per liter menjadi Rp14.000 per liter, dexlite naik dari Rp12.650 per liter menjadi Rp13.150 per liter, dan pertamina dex dari harga awal Rp13.250 per liter naik menjadi Rp13.550 per liter.

Penyesuaian harga BBM juga dilakukan SPBU swasta seperti Shell, Vivo hingga BP-AKR. Kenaikan harga BBM Shell berkisar Rp 290 per liter hingga Rp 450 per liter.

Selanjutnya, kenaikan harga BBM Vivo berkisar Rp 300-Rp 380 per liter, sedangkan kenaikan BBM BP-AKR berkisar Rp 290-Rp 510 per liter.

Halaman:
1 2
