140 Ribu Orang Diprediksi Beralih dari Kendaraan Pribadi ke LRT Jabodebek

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan 140.000 orang akan berpindah menggunakan moda transportasi LRT Jabodebek dari kendaraan pribadi.

LRT Jabodebek direncanakan dapat beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023 berbarengan dengan soft launchinh Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Sehingga kita mengharapkan paling tidak mendekati 140.000 masyarakat yang berpindah ke angkutan LRT," kata Menhub di Stasiun Dukuh Atas, Kamis (13/7/2023).

Menhub menjelasakan bahwa terdapat keunggulan jika masyarakat beralih dari angkutan pribadi menggunakan LRT Jabodebek.

"Satu lebih efisien, yang kedua lebih cepat, yang ketiga lebih mudah, dan yang paling penting tidak macet," katanya.