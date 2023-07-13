Harga BBM BP AKR Turun Lagi Hari Ini, Berikut Daftar Terbarunya

JAKARTA – Harga BBM yang dijual di SPBU BP AKR mengalami penurunan pada Kamis (13/7/2023). Adapun harga BBM yang mengalami penurunan di antaranya jenis BBM BP 92 dan BP 90 di semua SPBU BP yang berada di wilayah Jabodetabek.

“Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia,” tulis manajemen dalam laman resmi.

Berikut adalah harga BBM BP AKR di kawasan Jabodetabek yang berlaku 13 Juli 2023.

BP Ultimate Rp13780

BP 92 Rp12.820

BP 90 Rp12.740

BP diesel Rp13.160.