HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketahanan Pangan, RI Dorong Penguatan Kerjasama ASEAN-India

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |11:28 WIB
Ketahanan Pangan, RI Dorong Penguatan Kerjasama ASEAN-India
Kerjasama ketahanan pangan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah indonesia mendorong penguatan kerja sama di bidang ketahanan pangan antara ASEAN dengan India. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan bahwa populasi ASEAN dan India yang terus tumbuh bergantung pada keamanan pangan.

Oleh karena itu, kita perlu berupaya lebih untuk memastikan ketersediaan, akses, dan keterjangkauan pangan di masa krisis.

“Kerja sama tersebut perlu difokuskan untuk membangun rantai pasok pangan yang berkelanjutan melalui perdagangan, dialog, dan kebijakan pemerintah yang transparan,” kata Retno dalam pertemuan para Menlu ASEAN dengan Menlu India di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Indonesia juga dorong kolaborasi jangka panjang di bidang teknologi pertanian dan pusat riset guna meningkatkan produksi pangan lokal dan memberikan keuntungan kepada petani kecil.

Indonesia akan mengusulkan Pernyataan Bersama Para Pemimpin ASEAN untuk Penguatan Kerja Sama Ketahanan Pangan di Masa Krisis untuk diadopsi pada KTT ASEAN-India mendatang.

Isu kedua yang diangkat Menlu Retno adalah perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.

Telusuri berita finance lainnya
