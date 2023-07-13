Jumlah Penumpang MRT Jakarta Tembus 15 Juta Orang hingga Juni 2023

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) mencatatkan jumlah penumpang tembus 15.118.472 orang selama periode 1 Januari hingga 30 Juni 2023. Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat optimis hingga akhir 2023 jumlah pengguna MRT Jakarta tembus 30 juta orang.

"Sudah setengah tahun kita berhasil 15 juta orang, kalau dikalikan 2 harunya 30 juta sudah di tangan. mudah-mudahan lebih dari 30 juta," katanya dalam Forum Jurnalis MRT Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Di tempat yang sama, Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta Muhammad Effendi mengatakan angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 83 ribu orang per hari naik MRT.

"Kalau bulan ini 93.000 penumpang per hari. Hal ini karena banyak kerjasama dengan feeder, kalau lebih gencar akan dapat lebih banyak lagi. Kemudian pada HUT Jakarta mencapai 149.000 sekian," katanya.

Effendi optimistis pertumbuhan pengguna MRT Jakarta akan terus tumbuh hingga akhir 2023 mendatang meskipun per 1 Juli lalu ada penyesuaian terhadap metode pembayaran pembelian tiket secara digital, ternyata tidak terlalu berdampak signifikan terhadap jumlah angka keterangkutan.