Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Penumpang MRT Jakarta Tembus 15 Juta Orang hingga Juni 2023

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |11:37 WIB
Jumlah Penumpang MRT Jakarta Tembus 15 Juta Orang hingga Juni 2023
Jumlah penumpang MRT (Foto: okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) mencatatkan jumlah penumpang tembus 15.118.472 orang selama periode 1 Januari hingga 30 Juni 2023. Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat optimis hingga akhir 2023 jumlah pengguna MRT Jakarta tembus 30 juta orang.

"Sudah setengah tahun kita berhasil 15 juta orang, kalau dikalikan 2 harunya 30 juta sudah di tangan. mudah-mudahan lebih dari 30 juta," katanya dalam Forum Jurnalis MRT Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Di tempat yang sama, Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta Muhammad Effendi mengatakan angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 83 ribu orang per hari naik MRT.

"Kalau bulan ini 93.000 penumpang per hari. Hal ini karena banyak kerjasama dengan feeder, kalau lebih gencar akan dapat lebih banyak lagi. Kemudian pada HUT Jakarta mencapai 149.000 sekian," katanya.

Effendi optimistis pertumbuhan pengguna MRT Jakarta akan terus tumbuh hingga akhir 2023 mendatang meskipun per 1 Juli lalu ada penyesuaian terhadap metode pembayaran pembelian tiket secara digital, ternyata tidak terlalu berdampak signifikan terhadap jumlah angka keterangkutan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175436/tod-9N5e_large.jpg
Patung Jenderal Sudirman Dipindahkan Imbas Kawasan TOD di Dukuh Atas, Ini Konsepnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167493/kios_di_blok_m-MLob_large.jpeg
MRT Jakarta Ngaku Tak Tahu Tarif Sewa Kios Blok M Naik hingga Rp15 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166481/mrt_jakarta-w9qE_large.jpg
Manajemen Buka Suara soal MRT Istora Mandiri Dijarah Pendemo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165722/stasiun_mrt_jakarta_bawah_tanah-JT60_large.jpg
Stasiun MRT Bawah Tanah Glodok-Kota Ditargetkan Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/278/3159715/direksi_dan_komisaris_mrt_jakarta-8Bgr_large.jpg
MRT Jakarta Angkat Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/320/3159651/mrt_jakarta-iHQl_large.jpg
Hore! Tarif MRT, KRL, LRT Rp80 dan Diskon Belanja 80 Persen pada 17 Agustus
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement