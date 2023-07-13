Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Perbedaan Profesi Fahmi Husaeni dan Adriaman Lase, Pria yang Sama-Sama Pernah Mengisi Hati Anggi Anggraeni

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:07 WIB
Ilustrasi (Foto: Instagram)
JAKARTA - Ternyata ini perbedaan profesi Fahmi Husaeni dan Adriaman Lase, pria yang sama-sama pernah mengisi hati Anggi Anggraeni menarik diulas. Pasalnya, kasus pengantin asal Bogor ini kabur untuk bertemu kekasihnya setelah baru menikah terus menjadi viral.

Bahkan netizen pun ingin tahu pekerjaan dari suami dan kekasih dari Anggi Anggraeni. Lantaran, sang wanita meninggalkan suaminya setelah baru menikah dengan memilih bersama kekasihnya.

- Ternyata ini perbedaan profesi Fahmi Husaeni dan Adriaman Lase, pria yang sama-sama pernah mengisi hati Anggi Anggraeni:

1. Fahmi Husaeni

Pria berusia 25 tahun itu dikenal ulet dan cekatan serta teladan di desanya. Lulus dari SMA, Fahmi langsung bekerja dan tak pernah berhenti mencari nafkah.

Halaman:
1 2 3
