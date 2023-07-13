Bill Gates Bicara Masa Depan Kecerdasan Buatan

JAKARTA - Pendiri Microsoft Bill Gates menjelaskan alasan pengembangan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan tidak perlu dikhawatir. Dirinya percaya bahwa adanya AI menjadi tumpuan dalam kemajuan teknologi.

Munculnya teknologi tentu menimbulkan berbagai masalah serius seperti deepfake, algoritma yang bias hingga kecurangan di lingkungan sekolah. Namun, salah satu orang terkaya dunia ini percaya bahwa masalah yang ditimbulkan dari teknologi ada jalan keluarnya.

“Satu hal yang jelas dari semua yang telah ditulis sejauh ini tentang risiko AI dan banyak yang telah ditulis adalah tidak ada yang memiliki semua jawaban,” ujar Gates, dilansir dari CNBC.com, Kamis (13/7/2023).

Bill Gates menambahkan masa depan AI tidak sesuram seperti yang dipikirkan oleh sebagian orang. Dirinya menilai dampak AI seperti pengalihan perdebatan terkait teknologi melalui skenario terburuk dari terbatasnya regulasi dalam penanganan dampak yang ditimbulkan dari AI.

Sama halnya pemerintah di seluruh dunia berjuang mencari cara mengatur teknologi dan kemungkinan terburuk pada AI. Seperti yang terjadi pada Selasa, para senator kedapatan menerima arahan bersifat rahasia terkait AI dan militer.

Melalui postingan blog, Bill Gates mengungkapkan seperti apa reaksi masyarakat terhadap kemajuan teknologi. Hal ini menunjukan bahwa manusia telah beradaptasi pada perubahan yang terjadi secara signifikan dan mereka mampu berdampingan dengan AI.