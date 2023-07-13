Luhut Mau Stop Ekspor Gas, Begini Reaksi Pengusaha

JAKARTA - Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Achmad Widjaja menolak rencana pemerintah untuk melarang ekspor gas bumi. Sebab hal erat kaitannya dengan kontrak-kontrak yang sudah dijalin dengan mitra dagang selama ini.

Menurut Achmad daripada melarang ekspor gas bumi, Pemerintah harus melakukan eksplorasi dahulu potensi-potensi gas alam yang sebetulnya melimpah di Indonesia namun banyak yang belum terjamah oleh Pemerintah.

"Perlu ada terobosan untuk berbicara kedaulatan Energi dulu, jangan berbicara sepotong disebut ekspor gas (dilarang), ekspor gas kita ini kan di LNG (liquefied natural gas) yang sudah konttak long term," ujar Achmad dalam Market Review IDXChannel, Kamis (13/7/2023).

"Kalau kita ada eksplorasi masih bisa mengimbangi, sekarang perlu Pemerintah beberkan ke industri apa total plant 10 tahun terakhir yang mendukung industri," sambungnya.

Menurutnya saat ini untuk sektor sumber daya mineral pemerintah sudah cukup banyak melakukan eksplorasi. Makanya cukup masuk akal menurutnya apabila pemerintah mau melakukan hilirisasi di sektor sumber daya mineral.