Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tok! Paripurna DPR Sahkan Agusman dan Hasan Fawzi Jadi Anggota Dewan Komisioner OJK

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:02 WIB
Tok! Paripurna DPR Sahkan Agusman dan Hasan Fawzi Jadi Anggota Dewan Komisioner OJK
DPR sahkan Agusman dan Hasan Fawzi jadi Anggota Dewan Komisioner OJK. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui laporan Komisi XI DPR RI terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua Anggota Dewan Komisioner (ADK) baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Paripurna.

“Apakah laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan calon Anggota DK OJK periode 2023 2028 tersebut dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI H Lodewijk F Paulus yang disambut “setuju” oleh seluruh anggota Komisi XI DPR dalam Rapat Paripurna ke-30 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 di Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (13/7/2023).

 BACA JUGA:

Kedua ADK OJK baru tersebut terdiri dari Agusman yang akan menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lain merangkap ADK OJK periode 2023-2028.

Di samping itu, Hasan Fawzi juga dilantik sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap ADK OJK.

 BACA JUGA:

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel mengatakan kedua ADK OJK baru tersebut dipilih setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan pada Senin, 10 Juli 2023 lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/470/3167365/gedung_dpr-K8Uw_large.jpg
Ini Sosok Arsitek yang Desain Gedung DPR RI hingga Filosofinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/470/3166998/gedung_dpr_ri-lrsc_large.jpg
Siapakah Sosok Arsitek yang desain Gedung DPR RI? Ternyata Ini Orangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/320/2883782/ini-kekayaan-anggota-dpr-ri-andre-rosiade-mertua-pratama-arhan-LJSU0nRSHt.jpg
Ini Kekayaan Anggota DPR RI Andre Rosiade, Mertua Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/470/2841215/viral-jadi-peternakan-tikus-di-google-maps-ternyata-ini-sejarah-gedung-dpr-karya-soejoedi-wirjoatmodjo-bWzCUZX0Ql.jpg
Viral Jadi Peternakan Tikus di Google Maps, Ternyata Ini Sejarah Gedung DPR Karya Soejoedi Wirjoatmodjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/470/2840909/sejarah-gedung-dpr-yang-viral-jadi-peternakan-tikus-di-google-maps-ternyata-karya-soejoedi-wirjoatmodjo-4t9ZzB2zMd.jpg
Sejarah Gedung DPR yang Viral Jadi Peternakan Tikus di Google Maps, Ternyata Karya Soejoedi Wirjoatmodjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/22/320/2835238/dpr-minta-kursi-kelas-bisnis-garuda-indonesia-untuk-berangkat-haji-stafsus-bumn-tidak-gratis-Zqt3wN8ssK.JPG
DPR Minta Kursi Kelas Bisnis Garuda Indonesia untuk Berangkat Haji, Stafsus BUMN: Tidak Gratis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement