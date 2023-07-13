Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Beroperasi, Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibersihkan

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:37 WIB
Jelang Beroperasi, Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibersihkan
Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibersihkan. (Foto: MPI)
JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalukan pengukuran kebersihan frekuensi atau frequency clearing pada Senin, 10 Juli 2023.

Hal ini ditujukan untuk memastikan persinyalan dan komunikasi kereta cepat berjalan dengan lancar.

"Untuk memastikan sistem persinyalan dan komunikasi KA Cepat berjalan dengan lancar, KCIC menggunakan Global System for Mobile Communication Railway atau GSM-R," kata Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7/2023).

Emir menjelaskan bahwa pengukuran ini merupakan bagian dari testing and commissioning kereta cepat yang selama ini terus dilakukan.

Pengukuran frequency GSM-R di sepanjang jalur lintasan kereta cepat relasi Jakarta-Bandung dilakukan untuk memastikan bahwa frekuensi GSM-R tidak terganggu dan cukup kuat pada saat operasional.

Di mana pengukuran dilakukan sedetail mungkin dengan menggunakan instrumen yang tersedia di dalam Kereta Inspeksi maupun peralatan yang lain yang disediakan oleh Telkomsel dan Indosat.

"Hasil dari pengukuran ini akan menjadi evaluasi dari seluruh pihak yang akan segera ditindaklanjuti dalam rangka memberikan kepastian bahwa frekuensi GSM-R yang digunakan tidak terintervensi jaringan sinyal komunikasi yang lain," kata Emir.

