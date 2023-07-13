Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pak Jokowi, Indonesia Bisa Tekor Rp106,4 Triliun Gegara Kebijakan Eropa

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |15:13 WIB
Pak Jokowi, Indonesia Bisa Tekor Rp106,4 Triliun <i>Gegara</i> Kebijakan Eropa
Menko Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan soal potensi kerugian Indonesia akibat implementasi Undang-Undang anti deforestasi European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR) mencapai USD7 miliar atau setara Rp106,4 triliun. (Kurs: Rp15.000/USD).

Airlangga menjelaskan kebijakan EDUR ini menyasar pada tujuh komoditas yang harus terjamin bebas dari deforestasi, yakni kelapa sawit, karet, kopi, kedelai, kakao, daging sapi, dan kayu serta produk turunannya.

"Potensi kerugian bisa sampai 7 miliar dolar AS tapi kalau mereka bisa menerapkan standar, jadi kita bisa ada kesepakatan itu tetap bisa berjalan," kata Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (13/7/2023).

Airlangga menjelaskan bahwa implementasi EUDR akan menyulitkan 15-17 juta petani small holders karena komoditas tersebut harus diverifikasi berdasarkan uji kelayakan lahan (due dilligence).

EUDR juga mewajibkan penerapan geolocation lahan kelapa sawit yang akan mengklasifikasikan negara tersebut dalam 3 kategori yakni berisiko rendah, berisiko sedang, dan berisiko tinggi.

Di sisi lain, eksportasi komoditas perkebunan Indonesia telah memenuhi standar global produksi yang berkelanjutan, contohnya standar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) pada produk kelapa sawit dan turunannya, serta Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk kayu dan turunannya.

Dia menilai standar tersebut dapat diadopsi dalam implementasi kebijakan EUDR, sehingga tidak lagi diperlukan kewajiban geolocation plot.

Halaman:
1 2
