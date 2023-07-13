Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Naik Gratis, Progres Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah 92%

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |15:19 WIB
Naik Gratis, Progres Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah 92%
Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melaporkan bahwa progres pengerjaan keseluruhan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah mencapai 92%.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti menjelaskan bahwa pihaknya bersama seluruh kontraktor terus mempercepat proses pengerjaan proyek KCJB.

Hal ini dilakukan agar target pada 18 Agustus 2023 yang akan dilakukan uji coba KCJB untuk masyarakat segera terlaksana.

"KCIC bersama seluruh kontraktor akan terus mempercepat seluruh pembangunan proyek KA Cepat agar dapat segera digunakan oleh masyarakat," kata Emir kepada MNC Portal, Kamis (13/7/2023).

Emir mengatakan bahwa untuk stasiun-stasiun yang akan dilalui oleh KCJB kini sudah mendekati sempurna.

Di mana progres pembangunan Stasiun Halim, Stasiun Karawang dan Stasiun Tegalluar sudah mencapai 95%.

"Adapun untuk Stasiun Padalarang saat ini masih di 65%," kata Emir.

