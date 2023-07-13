Bye BBM! Indonesia-Jepang Bahas Kerja Sama Kendaraan Listrik

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Jepang Hayashi Yoshimasa. Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama ekonomi bilateral dan berbagai isu kawasan.

Diketahui, kegiatan ini dilakukan di sela Pertemuan Menlu ASEAN (AMM) ke-56 dan Post- Ministerial Conference (PMC).

Kedua Menlu menyambut baik kuatnya hubungan dua negara secara bilateral dan hubungan ASEAN-Jepang.

Tahun ini merupakan tahun penting bagi Indonesia, ASEAN dan Jepang. Indonesia-Jepang peringati 65 tahun hubungan diplomatik, dan 50 tahun hubungan ASEAN–Jepang.

"Ada dua bidang kerja sama penting untuk menjadikan kawasan kita sebagai pusat pertumbuhan. Pertama, mengembangkan ekosistem Electric Vehicles (EVs) di ASEAN," ujar Menlu Retno dalam ASEAN Post Ministerial Conference, di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Baik ASEAN dan Jepang akan mendapat manfaat dari kerjasama ini.

Menurut Retno, hal tersebut karena Jepang sedang beralih ke 100% penjualan EV pada tahun 2035 dan mencoba untuk unggul dalam perlombaan EV.