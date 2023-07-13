Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kocak Ditinggal Sopir! Jusuf Hamka Naik Angkot saat Dampingi Jokowi Resmikan Tol Cisumdawu, Begini Ceritanya

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |16:03 WIB
Kocak Ditinggal Sopir! Jusuf Hamka Naik Angkot saat Dampingi Jokowi Resmikan Tol Cisumdawu, Begini Ceritanya
Jusuf Hamka naik angkot ke peresmian Tol Cisumdawu. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) pada Selasa, 11 Juli 2023.

Dalam video live streaming di akun YouTube resmi Sekretariat Presiden, saat Jokowi meresmikan Tol Cisumdawu, ada Jusuf Hamka berdiri di barisan para menteri Jokowi.

 BACA JUGA:

Di mana dalam barisan itu Jusuf Hamka bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Menariknya Jusuf Hamka terlihat naik angkot untuk menuju lokasi acara peresmian tol tersebut.

Melansir dari Instagram @jusufhamka, Kamis (13/7/2023), dia menjelaskan alasannya mengapa naik angkot ke lokasi peresmian tersebut.

 BACA JUGA:

"Ternyata peresmian Tol Cisumdawu tidak sesuai dengan rencana yang dikira dekat pintu tol Ujung Jaya.

Protokol Istana yang mendadak memberi tahu bahwa titik lokasi peresmian Tol Cisumdawu dipindah ke depan terowongan kembar," katanya dalam unggahan tersebut.

Kemudian, rombongan Jusuf Hamka bergegas untuk pindah ke terowongan kembar yang berjarak kurang 30 km dari Ujung Jaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169240/jalan_tol-it6O_large.jpg
Tol Kataraja Bakal Beroperasi di 2026, Akses Langsung Bandara Soetta ke PIK 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/320/3168021/halte-uRNe_large.jpg
4 Fakta Kerugian Akibat Demo dari Halte hingga Gerbang Tol yang Rusak dan Dibakar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement