Kocak Ditinggal Sopir! Jusuf Hamka Naik Angkot saat Dampingi Jokowi Resmikan Tol Cisumdawu, Begini Ceritanya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) pada Selasa, 11 Juli 2023.

Dalam video live streaming di akun YouTube resmi Sekretariat Presiden, saat Jokowi meresmikan Tol Cisumdawu, ada Jusuf Hamka berdiri di barisan para menteri Jokowi.

Di mana dalam barisan itu Jusuf Hamka bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Menariknya Jusuf Hamka terlihat naik angkot untuk menuju lokasi acara peresmian tol tersebut.

Melansir dari Instagram @jusufhamka, Kamis (13/7/2023), dia menjelaskan alasannya mengapa naik angkot ke lokasi peresmian tersebut.

"Ternyata peresmian Tol Cisumdawu tidak sesuai dengan rencana yang dikira dekat pintu tol Ujung Jaya.

Protokol Istana yang mendadak memberi tahu bahwa titik lokasi peresmian Tol Cisumdawu dipindah ke depan terowongan kembar," katanya dalam unggahan tersebut.

Kemudian, rombongan Jusuf Hamka bergegas untuk pindah ke terowongan kembar yang berjarak kurang 30 km dari Ujung Jaya.