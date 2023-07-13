Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Elon Musk Dituding Pakai Uang Perusahaan Tesla Bangun Vila Proyek 42

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |16:57 WIB
Elon Musk Dituding Pakai Uang Perusahaan Tesla Bangun Vila Proyek 42
Elon Musk. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – CEO Tesla, Elon Musk dituding pakai uang perusahaan dalam membangun vila Proyek 42.

Diketahui, bos Tesla saat ini tengah menggarap proyek misterius yang disebut Proyek 42.

 BACA JUGA:

Di mana proyek ini dikabarkan berhubungan dengan rumah kaca milik Elon Musk.

Dilansir Business Insider di Jakarta, Kamis (13/7/2023), proyek ini sebelumnya sempat menarik perhatian di dalam perusahaan setelah adanya pesanan kaca yang dibuat sebagai bagian dari upaya perencanaan bangunan.

 BACA JUGA:

Pada saat itu, penyelidikan internal terhadap pesanan tersebut telah menargetkan Omead Afshar, seorang eksekutif yang memimpin pabrik Tesla di Texas.

Pimpinan Tesla juga telah menyelidiki keterlibatan Musk dalam proyek tersebut, dan juga jumlah waktu yang dihabiskan oleh setiap karyawan untuk proyek tersebut.

Namun, belum diketahui apakah proyek pembangunan tersebut masih dalam pengerjaan, atau apakah pesanan kaca sudah dikirimkan.

Halaman:
1 2
