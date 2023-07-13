Elon Musk Dituding Pakai Uang Perusahaan Tesla Bangun Vila Proyek 42

JAKARTA – CEO Tesla, Elon Musk dituding pakai uang perusahaan dalam membangun vila Proyek 42.

Diketahui, bos Tesla saat ini tengah menggarap proyek misterius yang disebut Proyek 42.

Di mana proyek ini dikabarkan berhubungan dengan rumah kaca milik Elon Musk.

Dilansir Business Insider di Jakarta, Kamis (13/7/2023), proyek ini sebelumnya sempat menarik perhatian di dalam perusahaan setelah adanya pesanan kaca yang dibuat sebagai bagian dari upaya perencanaan bangunan.

Pada saat itu, penyelidikan internal terhadap pesanan tersebut telah menargetkan Omead Afshar, seorang eksekutif yang memimpin pabrik Tesla di Texas.

Pimpinan Tesla juga telah menyelidiki keterlibatan Musk dalam proyek tersebut, dan juga jumlah waktu yang dihabiskan oleh setiap karyawan untuk proyek tersebut.

Namun, belum diketahui apakah proyek pembangunan tersebut masih dalam pengerjaan, atau apakah pesanan kaca sudah dikirimkan.