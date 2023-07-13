Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Project S TikTok Rugikan UMKM, Kominfo Perlu Tertibkan Social Commerce

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |17:05 WIB
Project S TikTok Rugikan UMKM, Kominfo Perlu Tertibkan <i>Social Commerce</i>
Project S TikTok (Foto: Tubefilter)
JAKARTA – MenkopUKM Teten Masduki menilai Project S TikTok merugikan UMKM. Dia menilai terdapat bisnis lintas batas atau cross border di TikTok Shop Indonesia melalui project S TikTok Shop seperti yang pertama kali mencuat di Inggris.

Mengenai Project S TikTok, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dinilai perlu segera turun tangan untuk menertibkan kegiatan social commerce Tik Tok yang mulai meresahkan para pelaku UMKM dalam negeri, serta pelaku bisnis e-commerce.

Head Research Praus Capital Alfred Nainggolan mengatakan saat ini aplikasi media sosialTik Tok menggabungkan antara media sosial dan e-commerce dengan memfasilitasi transaksi antara user di seluruh dunia.

Sebagai pemilik media sosial yang ikut memfasilitasi transaksi perdagangan, tentu saja menguntungkan Tik Tok karena dengan menguasai algoritma user, perusahaan akan mudah mencari jejak rekam dan kebiasaan pengguna, termasuk produk apa yang paling dicari.

Kegiatan ini, jelasnya, perlu segera ditertibkan karena berpotensi menjadi tempat transaksi cross border dan terbebas dari peraturan e-commerce. Antara lain, izin BPOM, izin edar, sertifikasi halal, pajak dan sebagainya. Namun, social commerce dapat langsung lolos memasarkan produk ritel online kepada pengguna.

Halaman:
1 2
