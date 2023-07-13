Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Rampungkan 158 Proyek Strategis Nasional Rp1.102,6 Triliun

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |17:14 WIB
Jokowi Rampungkan 158 Proyek Strategis Nasional Rp1.102,6 Triliun
Jokowi rampungkan 158 PSN (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAPresiden Jokowi merampungkan 158 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp1.102,6 triliun. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo melaporkan bahwa selama delapan tahun pemerintah telah berhasil menyelesaikan 158 PSN.

"Sewindu lamanya kami sudah merampungkan 158 PSN dengan nilai yang menembus Rp1.102,6 triliun," ujar Wahyu yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kamis (13/7/2023).

Baru-baru ini, Presiden Jokowi meresmikan salah satu PSN, yaitu Tol Cisumdawu yang sudah selesai. Dengan demikian, masih ada 25 proyek yang harus diselesaikan dalam tahun ini.

"Kami sudah menyelesaikan 5 dari 30 proyek yang ditargetkan pada tahun ini, jadi diharapkan sekarang sampai Desember masih ada 25 proyek yang akan diselesaikan," ungkap Wahyu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
