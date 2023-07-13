Jokowi Rampungkan 158 Proyek Strategis Nasional Rp1.102,6 Triliun

JAKARTA – Presiden Jokowi merampungkan 158 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp1.102,6 triliun. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo melaporkan bahwa selama delapan tahun pemerintah telah berhasil menyelesaikan 158 PSN.

BACA JUGA: Orang Terkaya RI Anthony Salim Ambil Alih Perusahaan Infrastruktur Raksasa Filipina

"Sewindu lamanya kami sudah merampungkan 158 PSN dengan nilai yang menembus Rp1.102,6 triliun," ujar Wahyu yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kamis (13/7/2023).

Baru-baru ini, Presiden Jokowi meresmikan salah satu PSN, yaitu Tol Cisumdawu yang sudah selesai. Dengan demikian, masih ada 25 proyek yang harus diselesaikan dalam tahun ini.

"Kami sudah menyelesaikan 5 dari 30 proyek yang ditargetkan pada tahun ini, jadi diharapkan sekarang sampai Desember masih ada 25 proyek yang akan diselesaikan," ungkap Wahyu.