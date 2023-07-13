Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hutama Karya Butuh PMN Rp30 Triliun, untuk Apa?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |17:22 WIB
Hutama Karya Butuh PMN Rp30 Triliun, untuk Apa?
Hutama Karya butuh PMN BUMN (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) butuh dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp30 triliun. Anggaran PMN dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan tahap satu dan dua Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan, total anggaran yang diperlukan untuk merampungkan JTTS bernilai fantastis. Pasalnya, PMN senilai Rp30 triliun belum termasuk pembangunan tahap tiga dan empat JTTS.

"Kalau itu kan tahap tiga dan empat, itu belum dihitung, kalau tahap satu dan dua yang sudah dihitung kita masih butuh PMN mungkin sekitar Rp30 triliun lagi," ujar Tiko saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023).

Menurutnya, sumber pendanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tidak melulu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PMN) yang dikonversi menjadi PMN.

Tiko memastikan pendanaan atas pengerjaan tahap tiga dan empat JTTS bisa melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau availability payment (AP)

"Tapi sisanya tidak harus PMN ya, kita lagi cek dari sisi availability payment (AP)," ucapnya.

Topik Artikel :
PMN BUMN PMN HK Hutama Karya BUMN
