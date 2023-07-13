ASEAN-Korea Selatan Siap Percepat Transformasi Digital hingga Kemajuan UMKM

JAKARTA - Kemitraan ASEAN dan Korea Selatan berperan penting untuk mempercepat transformasi digital di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai negara dengan keunggulan di bidang inovasi digital, Korea Selatan dapat mendukung ASEAN dalam pengembangan inovasi dan infrastruktur digital.

Tahun depan adalah peringatan 35 tahun hubungan ASEAN-Korea Selatan dan rencananya akan diluncurkan Kemitraan Strategis Komprehensif antaranya keduanya.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, ada dua area kerja sama yang perlu didorong. Pertama, mempercepat pengembangan infrastruktur digital di ASEAN.

Adapun tahun ini pertumbuhan ekonomi ASEAN diproyeksikan mencapai 4,7%.

Guna menjaga momentum ini, investasi infrastruktur untuk transformasi digital diperlukan, khususnya infrastruktur komunikasi, inovasi digital di sektor perbankan, dan pembayaran digital.

“Sebagai raksasa di bidang inovasi digital, Korea Selatan dapat membantu pembangunan ASEAN di sektor ini, termasuk dengan mendukung pelaksanaan ASEAN-Indo-Pacific Forum: Implementation of the AOIP,” kata Menlu Retno dalam pertemuan para Menlu ASEAN dengan Menlu Korea Selatan di Jakarta, Kamis (13/7/2023).