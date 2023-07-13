Daftar Harga Tiket MotoGP Mandalika 2023 hingga Cara Belinya, Segini yang Paling Murah

JAKARTA - PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau InJourney melalui Mandalika Grand Prix Association (MGPA) merilis harga tiket perhelatan Asia Road Racing Championship (ARRC) dan MotoGP 2023.

ARRC Round keempat akan diselenggarakan pada 11-13 Agustus. Sedangkan MotoGP Round ke 15 akan diselenggarakan 13-15 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Penugasan kepada MGPA di bawah naungan dan pengawasan ITDC dan InJourney sebagai penyelenggara event ARRC dan juga MotoGP merupakan suatu kebanggaan sekaligus sebuah tanggung jawab besar yang akan dilakukan semaksimal mungkin sehingga dapat berjalan dengan sukses," ujar Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria, dalam Press Briefing ARRC dan MotoGP, Kamis (13/7/2023).

Adapun penjualan tiket ARRC dan MotoGP 2023 dimulai 17 Juli 2023.

Untuk ARRC, terdapat beberapa kategori tiket yang tersedia.

Tiket kategori festival dengan harga Rp75.000, Premium Grandstand A dan B Rp100.000, Deluxe Class Rp2.000.000, dan Premiere Class Rp2.500.000.

Sementara itu, tiket perhelatan MotoG terdapat beberapa kategori baik general admission, regular grandstand, premium grandstand, premiere class, dan deluxe class.