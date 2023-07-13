Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Harta Kekayaan Kepala SMKN 1 Sale Disorot Imbas Pungli Berkedok Infak

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |20:09 WIB
Mengintip Harta Kekayaan Kepala SMKN 1 Sale Disorot Imbas Pungli Berkedok Infak
Ilustrasi harta kekayaan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Mengintip harta kekayaan Kepala SMKN 1 Sale yang disorot imbas pungli berkedok infak.

Kepala SMKN 1 Sale yang bernama Widodo jadi sorotan usai ada curhatan seorang siswi SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang.

 BACA JUGA:

Kemudian hal tersebut berbuntut panjang karena sampai kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Siswi tersebut menceritakan, bahwa di sekolahnya masih ada pungutan liar (pungli) yang berkedok infak. Sekolahnya tersebut berstatus sekolah negeri.

 BACA JUGA:

Imbas dari curhatan tersebut, Ganjar kini mencopot dan membebastugaskan Widodo.

Kini, Widodo sudah tidak lagi menjadi kepala sekolah dan posisinya digantikan oleh Pelaksana harian (Plh).

