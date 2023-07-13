Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sama-Sama Alfa, Ternyata Ini Perbedaan Alfamart dan Alfamidi

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |10:47 WIB
Sama-Sama Alfa, Ternyata Ini Perbedaan Alfamart dan Alfamidi
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Sama-sama Alfa ternyata ini perbedaan Alfamart dan Alfamidi yang tidak banyak orang tahu. Kedua minimarket ini masuk dalam manajemen sama yakni PT Sumber Alfaria Trijaya.

Hal ini membuat logo Alfamart dan Alfamidi terlihat mirip. Namun , keduanya menjalankan dua model bisnis berbeda.

Berikut ini perbedaan Alfamart dan Alfamidi:

1. Jenis Luas Usaha

Melansir laman resminya, perbedaan Alfamart dan Alfamidi terlihat dari ukuran tempat tempat serta kelengkapan produknya. Alfamart memiliki tempat lebih kecil dari Alfamidi. Hal ini karena lebih memfokuskan penjualan produk kebutuhan pribadi dalam jumlah terbatas.

Sedangkan, Alfamidi memiliki ukuran tempat lebih besar dari Alfamart. Jikam dibandingkan dengan supermarket, Alfamidi jauh lebih kecil.

Halaman:
1 2 3
