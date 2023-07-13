Mantan Sales Pemilik Pelabuhan Ini Meninggal Dunia, Tinggalkan Harta Rp22 Triliun

JAKARTA - Orang terkaya pemilik pelabuhan di Malaysia meninggal dunia tinggalkan harta USD1,45 miliar atau Rp22 triliun (kurs Rp15.200 per USD).

Dia adalah G Gnanalingam yang merupakan pendiri dan ketua Westports Holdings, salah satu operator pelabuhan terkemuka Malaysia. G Gnanalingam meninggal dunia pada hari Selasa waktu setempat di usia 78 tahun,

“Tan Sri Datuk Gnanalingam adalah pendiri perusahaan dan sumber inspirasi, dia menyentuh hidup kami dan masyarakat dengan belas kasih, kemurahan hati, dan kebaikannya, ” tulis pengumuman perusahaan seperti dilansir Forbes, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Gnanalingam meninggalkan seorang istri bernama Siew Yong dan anak bernama Ruben Emir, Shaline dan Surin.

Miliarder Malaysia itu mendirikan Westports Holdings dengan Ahmayuddin bin Ahmad pada 1994 dengan mengamankan konsesi untuk beroperasi.

Gnanalingam telah menjadi ketua eksekutif Westports Holdings sejak 2013. Dia juga memegang posisi yang sama di anak perusahaan Westports Holdings yang sepenuhnya dimiliki Westports Malaysia sejak tahun 2000. Sementara sang anak Ruben Emir menjabat sebagai direktur pelaksana grup Westports Holdings.

Dari bisnis Westports Holdings, Gnanalingam tercatat mempunyai harta kekayaan USD1,45 miliar. “Visi dan pengelolaan perusahaannya telah membangun dan mengubah Westports dan Port Klang menjadi pelabuhan terkemuka di Malaysia dan salah satu pusat transhipment di Asia Tenggara,” tulis pernyataan perusahaan tersebut.