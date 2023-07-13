Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

UMKM Anyaman Rotan Khas Kalimantan Tembus Pasar Internasional, Begini Kisahnya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:56 WIB
UMKM Anyaman Rotan Khas Kalimantan Tembus Pasar Internasional, Begini Kisahnya
UKM Khas Kalimantan Tembus Pasar Internasional. (Foto: okezone.com/Stylo.Grid)
A
A
A

JAKARTA - Usaha Mikro dan Kecil (UMK) khas Kalimantan yang membuat produk anyaman rotan berupa tas ransel, tas pinggang, tas kerja, hingga tikar menembus pasar internasional. Hal merupakan kolaborasi pelaku Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemilik UMK Amelia Agustina menceritakan jalan usahanya hingga mimpinya membawa produk-produknya ke pasar internasional menjadi kenyataan. Dirinya menjadi peserta UMK Academy 2023 yang diinisiasi Pertamina.

Dari sana dirinya mendapat pelatihan akselerasi bisnis intensif dan pendampingan usaha selama 5 bulan ke depan. Tak tanggung-tanggung, ia didampingi para pakar bisnis dan Exclusive Facilitator yang berpengalaman.

“Sebagai pengusaha yang tidak memiliki pengalaman melakukan kolaborasi dengan pihak lain, pembekalan ini sangat membantu saya memahami berbagai konsep dasar yang sangat diperlukan oleh setiap pelaku usaha,” ungkap Amelia, dalam keterangan Pertamina, Kamis (13/7/2023).

Menurutnya, kunci dalam membuka akses pasar internasional adalah kolaborasi. Bagi perempuan yang telah memulai usaha sejak 2019, kolaborasi dengan Pertamina telah membuka jendela ke pasar dunia.

Terlebih sebagai BUMN, Pertamina telah memiliki pengalaman yang panjang mengantarkan pelaku UMK menuju pasar global.

“Sesi pembekalan Pertamina sangat membantu dalam menentukan bagaimana cara memilih mitra kerja dan menentukan sistem kerja sama dengan mitra usaha,” imbuhnya.

Dirinya mengaku saat ini tengah menjajaki kolaborasi dengan salah satu merek sepatu untuk ekspansi usahanya. Adapun produknya dijual dengan kisaran harga mulai Rp30.000 hingga Rp1.000.000.

Untuk bahan bakunya bekerja sama dengan para pengrajin di wilayah Kalimantan Tengah di antaranya Mandomai, Barito, Kaladan, Palangka Raya dan Pulang Pisau.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965/ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176758/umkm_ri-7H9x_large.jpg
Cara BUMN Bikin UMKM Papua Naik Kelas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916/umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement