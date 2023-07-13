Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Alasan Pengusaha Rudy Salim Investasi di Perusahaan Milik Putri Ariani

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |20:03 WIB
Ini Alasan Pengusaha Rudy Salim Investasi di Perusahaan Milik Putri Ariani
Rudy Salim investasi ke perusahaan Putri Ariani. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Alasan pengusaha Rudy Salim investasi di perusahaan milik Putri Ariani akan diulas dalam artikel ini.

Putri Ariani seorang penyanyi pop yang belum lama ini menjadi perbincangan karena mendapatkan golden buzzer di America’s Got Talent, salah satu ajang pencarian bakat.

 BACA JUGA:

Lewat lagunya berjudul loneliness, Putri berhasil mendapatkan 4 yes dari para juri dan juga Golden Buzzer yang diberikan oleh Simon Cowell.

Kesuksesanny bermusik membuat dia mendapat berbagai tawaran kerja sama dari banyak perusahaan digital.

Berdasarkan catatan Okezone, Kamis (13/7/2023), diketahui kalau belum lama ini Putri membangun perusahaan digital Bernama Everything.

Rudy Salim salah satu pengusaha ternama juga telah melakukan investasi kepada Putri untuk dapat membangun perusahaan digital tersebut.

 BACA JUGA:

Perusahaan ini bergerak di media sosial dan nantinya bakal berkembang ke bidang lainnya.

Rudy melihat talenta besar yang dimiliki Putri, sehingga ingin bekerja sama dengan sang penyanyi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement