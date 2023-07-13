Ini Alasan Pengusaha Rudy Salim Investasi di Perusahaan Milik Putri Ariani

JAKARTA - Alasan pengusaha Rudy Salim investasi di perusahaan milik Putri Ariani akan diulas dalam artikel ini.

Putri Ariani seorang penyanyi pop yang belum lama ini menjadi perbincangan karena mendapatkan golden buzzer di America’s Got Talent, salah satu ajang pencarian bakat.

Lewat lagunya berjudul loneliness, Putri berhasil mendapatkan 4 yes dari para juri dan juga Golden Buzzer yang diberikan oleh Simon Cowell.

Kesuksesanny bermusik membuat dia mendapat berbagai tawaran kerja sama dari banyak perusahaan digital.

Berdasarkan catatan Okezone, Kamis (13/7/2023), diketahui kalau belum lama ini Putri membangun perusahaan digital Bernama Everything.

Rudy Salim salah satu pengusaha ternama juga telah melakukan investasi kepada Putri untuk dapat membangun perusahaan digital tersebut.

Perusahaan ini bergerak di media sosial dan nantinya bakal berkembang ke bidang lainnya.

Rudy melihat talenta besar yang dimiliki Putri, sehingga ingin bekerja sama dengan sang penyanyi.