HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Rudy Salim Apakah Keluarga Salim Group? Ini Jawabannya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |17:48 WIB
Rudy Salim Apakah Keluarga Salim Group? Ini Jawabannya
Rudy Salim. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rudy Salim apakah masuk dalam keluarga Salim Group? Berikut penjelasannya dalam artikel ini.

Rudy Salim yang dikenal sebagai Crazy Rich Pluit ini sering dikaitkan dengan keluarga Anthony Salim.

 BACA JUGA:

Dengan kekayaan yang dimiliki, banyak orang berpikir kalau Rudy Salim ini merupakan salah satu keluarga dari konglomerat ternama Indonesia.

Berdasarkan catatan Okezone, Kamis (13/7/2023), dia mengakui kalau berteman baik dengan Albert Salim yang merupakan saudara kandung dari Anthony salim.

 BACA JUGA:

Rudy juga sempat melakukan kerja sama dengan salah satu anak kandung dari Anthony Salim, Axton Salim.

Walaupun berhubungan baik, Rudy pun menegaskan kalau dirinya tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan keluarga Salim tersebut.

