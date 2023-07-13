Rudy Salim Apakah Keluarga Salim Group? Ini Jawabannya

JAKARTA - Rudy Salim apakah masuk dalam keluarga Salim Group? Berikut penjelasannya dalam artikel ini.

Rudy Salim yang dikenal sebagai Crazy Rich Pluit ini sering dikaitkan dengan keluarga Anthony Salim.

Dengan kekayaan yang dimiliki, banyak orang berpikir kalau Rudy Salim ini merupakan salah satu keluarga dari konglomerat ternama Indonesia.

Berdasarkan catatan Okezone, Kamis (13/7/2023), dia mengakui kalau berteman baik dengan Albert Salim yang merupakan saudara kandung dari Anthony salim.

Rudy juga sempat melakukan kerja sama dengan salah satu anak kandung dari Anthony Salim, Axton Salim.

Walaupun berhubungan baik, Rudy pun menegaskan kalau dirinya tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan keluarga Salim tersebut.