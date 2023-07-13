Intip Wajah Baru Stadion Si Jalak Harupat yang Siap Jadi Venue Piala Dunia U-17

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan renovasi Stadion Si Jalak Harupat (SJH) yang berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Renovasi tersebut untuk mendukung kegiatan FIFA World Cup U-17 Tahun 2023.

Presiden Joko Widodo yang melakukan peninjauan ke stadion SJH mengatakan, Kementerian PUPR bertugas menyiapkan, sekaligus memperbaiki/merenovasi fasilitas pendukung pelaksanaan FIFA World Cup di Indonesia.

“Sudah diperbaiki baik seat-nya, rumputnya, lampunya, toiletnya, tempat ganti pakaian, akses keluar stadion, maupun keluar masuk Jalak Harupat semuanya detail dilakukan oleh Kementerian PUPR. Dan untuk U-20 kemarin, ini sudah layak untuk dipakai, tapi untuk U-17 masih ada proses lagi,” ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (13/7/2023).

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, Stadion SJH memiliki kapasitas 27.166 single seat dengan luas lahan 6,3 Ha dan luas bangunan 28.177 m2. Konstruksi dilakukan oleh PT Nindya Karya dengan konsultan MK PT Virama Karya (Persero).

“Total anggarannya sebesar Rp155,17 miliar. Dengan masa pelaksanaan renovasi sejak Januari 2023–Juni 2023 dan telah selesai seluruhnya 100% per 2 April 2023,” sambung Diana.