Daftar Bangunan Baru Terbaik di Dunia

JAKARTA – Masjid Dubai, gedung pencakar langit Singapura dan fasilitas penelitian penangkaran panda di Chengdu, China dinobatkan sebagai salah satu bangunan baru terbaik di dunia. Hampir 250 proyek arsitektur dalam Penghargaan Penghargaan Festival Arsitektur Dunia (WAF) 2023.

Mengutip CNN, Kamis (13/7/2023), WAF Awards 2023 akan menetapkan satu proyek yang diberi nama Bangunan Dunia Tahun Ini pada Desember 2023.

Bangunan akan dinilai berdasarkan 18 kategori yang mencakup arsitektur perumahan, komersial, dan budaya. Pemenang kategori kemudian akan bersaing mendapatkan penghargaan keseluruhan, sementara penghargaan lain akan mengakui bangunan terbaik dalam arsitektur lanskap, proyek yang diusulkan di masa depa, dan desain interior.

Penghargaan tersebut akan dinilai langsung oleh panel ahli beranggotakan 140 orang di WAF tahun ini, yang diadakan di Singapura pada akhir November 2023.

Bangunan terkenal lainnya dalam daftar termasuk Terminal A Bandara Internasional Newark Liberty yang baru dibuka, Museum Holocaust Australia di Melbourne, serta stadion nasional baru di Kamboja dan Senegal.

Penghargaan utama tahun lalu diberikan pada Quay Quarter Tower Australia, sebuah gedung perkantoran yang dijuluki gedung pencakar langit daur ulang pertama di dunia setelah perusahaan Denmark 3XN memasukkan lebih dari dua pertiga dari struktur tahun 1970-an yang ada ke dalam gedung baru tersebut.