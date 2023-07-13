Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 15,03%

JAKARTA - Progres pembangunan Gedung Kantor Kepresidenan RI di IKN Nusantara telah berjalan sebesar 15,03% hingga pekan ketiga Juni 2023.

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatat, pembangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara dilaporkan mencapai 13,97%, sedangkan konstruksi Gedung Kementerian Sekretariat Negara RI mencapai 8,89%.

Di sisi lain, PTPP telah merampungkan proyek Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap 1 yang telah 100%, sementara KIPP Tahap 2 telah berlangsung sebesar 63,09%.

Untuk proyek jalan di IKN, realisasi pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat telah mencapai 26,27%. Perseroan juga baru saja mendapatkan proyek baru yakni Jalan Akses menuju Masjid IKN dan Dermaga Logistik.

"Sedangkan Jalan Tol IKN Segmen 3B Kariangau - Sp. Tempadung mencapai 24,55%," kata Sekretaris Perusahaan PTPP, Bakhtiyar Efendi dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).