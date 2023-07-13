Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 15,03%

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |11:56 WIB
Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 15,03%
Pembangunan IKN Nusantara (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Progres pembangunan Gedung Kantor Kepresidenan RI di IKN Nusantara telah berjalan sebesar 15,03% hingga pekan ketiga Juni 2023.

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatat, pembangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara dilaporkan mencapai 13,97%, sedangkan konstruksi Gedung Kementerian Sekretariat Negara RI mencapai 8,89%.

Di sisi lain, PTPP telah merampungkan proyek Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap 1 yang telah 100%, sementara KIPP Tahap 2 telah berlangsung sebesar 63,09%.

Untuk proyek jalan di IKN, realisasi pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat telah mencapai 26,27%. Perseroan juga baru saja mendapatkan proyek baru yakni Jalan Akses menuju Masjid IKN dan Dermaga Logistik.

"Sedangkan Jalan Tol IKN Segmen 3B Kariangau - Sp. Tempadung mencapai 24,55%," kata Sekretaris Perusahaan PTPP, Bakhtiyar Efendi dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement