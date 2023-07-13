PTPP Garap 8 Proyek IKN Rp4,15 Triliun, Ini Daftarnya

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) telah menggenggam 8 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan nilai kontrak mencapai Rp4,15 triliun per akhir Juni 2023.

Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi mengatakan pihaknya mendapatkan kontrak baru untuk menggarap Jalan Akses menuju Masjid IKN dan Dermaga Logistik.

"Nilainya sebesar Rp397 miliar," kata Bakhtiyar dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Satu kontrak baru di IKN ini menggenapi total seluruh kontrak baru PTPP yang mencapai Rp11,62 triliun hingga akhir Juni.

Bakhtiyar turut merinci progres pekerjaan di IKN pada pekan ketiga Juni 2023. Satu proyek yang telah rampung 100 persen adalah Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap 1, sementara KIPP Tahap 2 telah mencapai sebesar 63,09%.