IKN Nusantara Dapat Jadi Motor Indonesia Emas di 2045

JAKARTA - Calon Presiden dari Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memaparkan beberapa gagasan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, pembangunan IKN ini dapat menjadi motor untuk mencapai Indonesia emas pada Tahun 2045.

Hal itu disampaikan Ganjar, dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVI tahun 2023 yang diselenggarakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Ganjar mengatakan, membangun sebuah pusat tatanan negara baru di negara yang besar harus mengedepankan perhitungan yang matang. Khususnya di sektor perekonomian.

"Karena ini tidak hanya membangun gedung. Tapi kita bicara energi hijau, ekonomi biru dan kemudian infrastrukturnya disiapkan sehingga kalau berbicara IKN itu adalah masa depan Indonesia," ujar Ganjar di Upperhils Convention Hall, Kota Makassar, Kamis (13/7/2023).

Dalam konsep ekonomi hijau, Ganjar memaparkan posisi Indonesia pada Green Future Index (GFI) berada di urutan 70 dari 76 negara dengan nilai 3,68. Indonesia berjarak cukup jauh dari rata-rata GFI Global sebesar 4,82%.