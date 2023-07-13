Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pemprov DKI Jakarta Tawarkan 10 Proyek Potensial di JIF 2023

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |18:40 WIB
Pemprov DKI Jakarta Tawarkan 10 Proyek Potensial di JIF 2023
Jakarta Investment Forum 2023. (Foto: DPMPTSP)
A
A
A

JAKARTA - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Jakarta Investment Centre (JIC) bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta akan kembali menggelar Jakarta Investment Forum (JIF) 2023.

Pada penyelenggaraan JIF tahun ini, tema utama yang diusung adalah Global City and Beyond.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan bahwa JIF tahun ini memiliki dua rangkaian acara yaitu JIF Exhibition dan JIF Plenary yang akan dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2023.

”JIF Exhibition menjadi pembuka rangkaian JIF 2023, dimana puncaknya akan berlangsung dalam gelaran JIF Plenary yang akan dilaksanakan pada 3 Agustus mendatang”, ungkap Benni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/7/2023).

“Kami mengundang berbagai calon mitra strategis nasional maupun internasional untuk berpartisipasi mewujudkan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis global,” imbuh Benni.

Benni mengatakan forum bisnis tahunan bertaraf internasional, JIF 2023 merupakan wadah untuk mempromosikan proyek potensial DKI Jakarta.

Menurutnya, sebagai salah satu kota terbesar di Asia Tenggara, Jakarta adalah kota yang penuh peluang,

tidak hanya menawarkan lingkungan ramah bisnis dan investasi, tetapi juga pasar yang besar dan potensial.

