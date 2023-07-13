8 Tips Sukses Tes Online Tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka rekrutmen dan akan segera melaksanakan tes online tahap 2.
Melansir Instagram fhci.bumn bersama kementerianbumn di Jakarta, Kamis (13/7/2023), berikut beberapa hal yang harus diperhatikan agar sukses tes online bersama BUMN:
1.Wajib menyalakan kamera saat tes berlangsung.
2. Pastikan wajah kamu muncul pada layar di sudut kiri atas, dari awal hingga akhir tes.
3. Hanya ada kamu di dalam frame kamera/webcam selama tes.
4. Tidak melakukan aktivitas lain selain mengerjakan tes.
5. Tidak membuka tab/windows lain selain halaman tes.