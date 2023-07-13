8 Tips Sukses Tes Online Tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka rekrutmen dan akan segera melaksanakan tes online tahap 2.

Melansir Instagram fhci.bumn bersama kementerianbumn di Jakarta, Kamis (13/7/2023), berikut beberapa hal yang harus diperhatikan agar sukses tes online bersama BUMN:

1.Wajib menyalakan kamera saat tes berlangsung.

2. Pastikan wajah kamu muncul pada layar di sudut kiri atas, dari awal hingga akhir tes.

3. Hanya ada kamu di dalam frame kamera/webcam selama tes.

4. Tidak melakukan aktivitas lain selain mengerjakan tes.

5. Tidak membuka tab/windows lain selain halaman tes.