HOME FINANCE SMART MONEY

8 Tips Sukses Tes Online Tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |11:06 WIB
8 Tips Sukses Tes Online Tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN
Rekrutmen Bersama BUMN 2023 (Foto: Instagram/fhci.bumn)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka rekrutmen dan akan segera melaksanakan tes online tahap 2.

Melansir Instagram fhci.bumn bersama kementerianbumn di Jakarta, Kamis (13/7/2023), berikut beberapa hal yang harus diperhatikan agar sukses tes online bersama BUMN:

1.Wajib menyalakan kamera saat tes berlangsung.

2. Pastikan wajah kamu muncul pada layar di sudut kiri atas, dari awal hingga akhir tes.

3. Hanya ada kamu di dalam frame kamera/webcam selama tes.

4. Tidak melakukan aktivitas lain selain mengerjakan tes.

5. Tidak membuka tab/windows lain selain halaman tes.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
